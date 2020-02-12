Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"А ещё Россию собрались покорять": В Литве потерялись сотрудники НАТО....
В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Пожалейте меня, мне недоплатили 20 млн долларов
Европа пытается придумать России новые проблемы
Главная / Политика

В Совфеде поддерживают идею о пожизненном назначении сенаторов

12 февраля 2020, 14:54  •  26 • Политика

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Члены Совета Федерации считают возможным поддержать предложение о назначении пожизненных сенаторов в верхнюю палату парламента. Об этом заявила в среду председатель СФ Валентина Матвиенко.

"Мы предварительно обсуждали этот вопрос и в комитете по регламенту, и в других форматах. Мы считаем, что можно было бы поддержать", - сказала Матвиенко журналистам.

Она отметила, что предложение о пожизненных сенаторах не новое, оно обсуждается еще с 2014 года. "Речь идет о том, что таким закреплением мы могли бы не только отдать дань уважения людям, внесшим выдающийся вклад в развитие страны, государственным, политическим деятелям, деятелям культуры, науки, здравоохранения, ученым, но это и возможность использовать тот уникальный опыт, который эти люди накопили", - сказала спикер Совфеда. Она полагает, что опыт и мудрость этих людей, уважение к ним в стране "только добавит авторитет Совету Федерации, даст возможность этим уникальным людям продолжать трудиться".

Предложение об увеличении президентской квоты сенаторов, по ее словам, в Совфеде также поддерживается. "Это создаст больший баланс между федеральным центром и субъектами федерации. Даст возможность на площадке Совета Федерации сбалансированно обсуждать и принимать те или иные решения. Полагаю, что увеличение численности Совета Федерации... повысит эффективность", - отметила Матвиенко. Она добавила, что это предложение еще нужно обсудить с регионами, но "по первому чтению реакция в Совете Федерации позитивная".

В настоящее время Совет Федерации формируется представителями регионов, также право вносить свои кандидатуры есть у президента. Сейчас президентская норма составляет не более 10%, то есть 17 человек - представителей РФ. Внесенными поправками к президентскому законопроекту о внесении изменений в конституцию предлагается увеличить президентскую норму до 30 представителей, из которых семь могут быть назначены президентом пожизненно из числа граждан, "имеющих выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности".

В новость были внесены изменения (14:43 мск) — добавлена информация после второго абзаца.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



26
Источник
Похожие новости
11 февраля 2020, 21:24
Триллион в помощь: малый бизнес получит дополнительную поддержку
12 февраля 2020, 00:39
В США обвинили Россию в кибератаках на все страны НАТО и призвали выстраивать "свою оборону"
12 февраля 2020, 00:39
Высший пилотаж при бомбометании: Пилоты Су-34 продемонстрировали мастерство на учениях в ЦВО
12 февраля 2020, 13:39
"Коронавирус сразу сделал всех нас "человеками": Доктор Мясников напомнил, что все равны перед пандемией
11 февраля 2020, 21:24
В России установили оклад срочникам: за гостайну и риск для жизни заплатят дополнительно
11 февраля 2020, 18:09
С украинским направлением работают и Сурков, и Козак - Кремль
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 февраля 2020, 10:24
Русских снова решили научить жить. Мирзаяну дали ответ
12 февраля 2020, 03:39
Попросили на выход: что стоит за решением Филиппин разорвать военное соглашение с США
12 февраля 2020, 02:09
Поклонская: Как я спаслась от смертного приговора «Правого сектора»*
12 февраля 2020, 00:39
"Призывал "резать русню" и был освобождён: примеры оскорбительных приз...
12 февраля 2020, 07:09
Зеленский говорил о "глазах Путина", а ему в ответ - о "правительстве ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 февраля 2020, 11:39
"Они знали обо всём": Грузинские снайперы назвали имена организаторов бойни на Майдане
10 февраля 2020, 09:39
Трамп уволил "главного украинского силовика": это только начало мести
05 февраля 2020, 19:09
Днепровскую воду всё-таки пустят в Крым
05 февраля 2020, 18:54
«В колонии был склонен к уединению»: RT выяснил, что убитый уфимцем педофил имел несколько судимостей
08 февраля 2020, 18:39
"Вы меня разозлили по поводу этой еврейщины": Россия должна сказать своё слово, пока Израиль не начал убивать - Баранец
08 февраля 2020, 18:39
"Фашистская авиационная мафия": Израиль пытался повторить "крушение иранского "Боинга" - Баранец
09 февраля 2020, 17:24
Новая схема сотен невинных жертв: Израильские лётчики опять прикрылись самолётом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.