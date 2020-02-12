В Совфеде поддерживают идею о пожизненном назначении сенаторов

"Мы предварительно обсуждали этот вопрос и в комитете по регламенту, и в других форматах. Мы считаем, что можно было бы поддержать", - сказала Матвиенко журналистам.

Она отметила, что предложение о пожизненных сенаторах не новое, оно обсуждается еще с 2014 года. "Речь идет о том, что таким закреплением мы могли бы не только отдать дань уважения людям, внесшим выдающийся вклад в развитие страны, государственным, политическим деятелям, деятелям культуры, науки, здравоохранения, ученым, но это и возможность использовать тот уникальный опыт, который эти люди накопили", - сказала спикер Совфеда. Она полагает, что опыт и мудрость этих людей, уважение к ним в стране "только добавит авторитет Совету Федерации, даст возможность этим уникальным людям продолжать трудиться".

Предложение об увеличении президентской квоты сенаторов, по ее словам, в Совфеде также поддерживается. "Это создаст больший баланс между федеральным центром и субъектами федерации. Даст возможность на площадке Совета Федерации сбалансированно обсуждать и принимать те или иные решения. Полагаю, что увеличение численности Совета Федерации... повысит эффективность", - отметила Матвиенко. Она добавила, что это предложение еще нужно обсудить с регионами, но "по первому чтению реакция в Совете Федерации позитивная".

В настоящее время Совет Федерации формируется представителями регионов, также право вносить свои кандидатуры есть у президента. Сейчас президентская норма составляет не более 10%, то есть 17 человек - представителей РФ. Внесенными поправками к президентскому законопроекту о внесении изменений в конституцию предлагается увеличить президентскую норму до 30 представителей, из которых семь могут быть назначены президентом пожизненно из числа граждан, "имеющих выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности".

В новость были внесены изменения (14:43 мск) — добавлена информация после второго абзаца.