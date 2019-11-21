|
В Совфеде поддержали слова Зеленского о расследовании дел «майдана»
21 ноября 2019, 22:39 • 21 • Украина
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о важности реальных результатов расследования дел о «майдане».
РИА Новости
«Это хорошее и правильное заявление. Все разумные люди, которые хотят знать правду, заинтересованы в адекватном расследовании. Этого хотят Украина, Россия, ряд других неангажированных стран. Но вопрос в том, доведёт ли президент Зеленский это до логического завершения. Заявления делаются правильные, но будет ли реальное и объективное расследование — большой вопрос», — сказал он.
По словам сенатора, если действительно будут какие-то результаты в делах «майдана», Зеленского в его устремлении «можно только поддержать».
Ранее Зеленский заявил о важности реальных результатов расследования дел о «майдане» и попросил усилить группу следователей.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
21
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 ноября 2019, 04:56
|
21 ноября 2019, 00:09
|
17 ноября 2019, 18:09
|
15 ноября 2019, 04:24
|
17 ноября 2019, 01:54
|
20 ноября 2019, 07:54
|
16 ноября 2019, 01:24