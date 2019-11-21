В Совфеде поддержали слова Зеленского о расследовании дел «майдана»

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о важности реальных результатов расследования дел о «майдане».

«Это хорошее и правильное заявление. Все разумные люди, которые хотят знать правду, заинтересованы в адекватном расследовании. Этого хотят Украина, Россия, ряд других неангажированных стран. Но вопрос в том, доведёт ли президент Зеленский это до логического завершения. Заявления делаются правильные, но будет ли реальное и объективное расследование — большой вопрос», — сказал он.

По словам сенатора, если действительно будут какие-то результаты в делах «майдана», Зеленского в его устремлении «можно только поддержать».

Ранее Зеленский заявил о важности реальных результатов расследования дел о «майдане» и попросил усилить группу следователей.