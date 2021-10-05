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В Совфеде поддержали кандидатуру Разинкина на пост первого замгенпрокурора

05 октября 2021, 14:40  •  100 • Политика
Комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и по обороне и безопасности во вторник, 5 октября, поддержали внесенную президентом России Владимирым Путиным кандидатуру Анатолия Разинкина на должность первого замгенпрокурора.
Этот пост стал вакантным после ухода Александра Буксмана.
Ранее глава профильного комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил «РИА Новости», что в Совфед поступило представление главы государства для назначения Разинкина.
Клишас отметил, что в соответствии с поправками к Конституции глава государства назначает на должность после консультаций с Советом Федерации.
Президент России Владимир Путин освободил от должности первого заместителя генпрокурора России Александра Буксмана 21 сентября. Буксман занимал указанную должность с 2006 года. За укрепление законности и правопорядка неоднократно поощрялся, награжден государственными и ведомственными наградами. Является государственным советником юстиции 1-го класса.
Ранее, 24 августа, Путин уволил Ростислава Рассохова с поста замглавы Следственного комитета (СК) России. Рассохов был назначен на этот пост указом Путина от 12 мая 2020 года. До этого он руководил Главным управлением по расследованию особо важных дел (ГУРОВД) СК РФ.
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