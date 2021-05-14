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В Совфеде поддержали идею выплаты пенсионерам пособий для защиты от COVID-19

14 мая 2021, 12:45  •  18 • Политика
Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в пятницу, 14 мая, поддержал идею выплаты пенсионерам единовременного пособия для покупки средств индивидуальной защиты от коронавируса.
Парламентарий отметил, что средства индивидуальной защиты требуются постоянно, поэтому инициативу нужно поддержать. Также он выразил мнение, что маски и перчатки следует выдать при вакцинации от COVID-19.
«Тем, кто пришел на вакцинацию, выдать необходимый набор индивидуальных средств защиты на определенный период времени. Например, из расчета на полгода — год», — цитирует Разянского RT.
О соответствующей инициативе депутата Госдумы Ивана Сухарева стало известно ранее в этот день. Парламентарий в письме на имя главы Минтруда Антона Котякова выступил с предложением ввести ежегодное единовременное пособие для пенсионеров на покупку средств индивидуальной защиты.
Сухарев подчеркнул, что в целях недопущения злоупотреблений пособие может выдаваться посредством именного сертификата или с помощью другого механизма, который позволит расходовать средства только на установленные цели.
12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме, заявил, что каждая вторая семья в России получила выплаты в период пандемии коронавируса. Он отметил, что в условиях пандемии поддержку получили семьи, в которых суммарно растут более 28 млн детей.
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