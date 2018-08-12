В Совфеде ответили Волкеру на обвинение России в затягивании конфликта в Донбассе

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT раскритиковал заявление спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера о якобы намеренном затягивании Россией конфликта в Донбассе.

По мнению сенатора, американский дипломат больше не выступает, как независимый представитель США, стремящийся дать объективную оценку происходящему на Украине.

«Складывается впечатление, что Волкер чуть ли не часть или представитель правительства Украины, поскольку его заявления в контексте всего того, что делает украинское руководство в Донбассе... На протяжении того времени, что он является спецпредставителем, его обращения адресованы только к России. Ни разу я не слышал, чтобы он требовал соблюдения минских договорённостей со стороны Украины», — отметил парламентарий.

Цеков добавил, что конфликт в Донбассе на самом деле затягивает не Россия, а «тот, кто его начал».

«То что на Украине конфликт продолжается в том числе в Донбассе — в этом заинтересованы прежде всего США. Как мне кажется, они очень удовлетворены тем, что украинская сторона борется с Россией. Фактически они руками украинцев борются с Российской Федерацией… Мир на Украине не наступит до тех пор, пока в её дела будут самым непосредственным образом вмешиваться США и такие спецпредставители, как Волкер», — подчеркнул он.

Ранее Волкер заявил, что Москва игнорирует все усилия международного сообщества, а также блокирует работу представителей миссии ОБСЕ.