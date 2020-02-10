В Совфеде ответили на заявления польского министра о репарациях

Разговоры польских политиков о репарациях со стороны России больше направлены на внутреннюю аудиторию, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Это больше направлено на внутреннюю аудиторию, а не на внешнюю, потому что понятное дело, что никакой выплаты репарации не будет», — цитирует его РБК в воскресенье. 9 февраля.

По словам Цекова, обвинениями в адрес Москвы польские политики «пожинают ветер, а получат бурю». Сенатор выразил уверенность, что со временем мировое сообщество поймет, что Польша была союзником нацистской Германии. Он также предложил вспомнить польские настроения в то время. «Они были и антисемитские, и антиукраинские, и антироссийские. Польша была природным союзником Гитлера по своей сути. Многие обвинят ее со временем в этом», — добавил Цеков.

В конце января заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил о праве Варшавы требовать репарации от России за нанесенный ущерб во Второй мировой войне. По мнению дипломата, тема репараций должна постоянно находиться в повестке, потому что она не имеет срока давности.

За неделю до этого лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский указал на обязанность России наравне с Германией выплачивать Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова Яблоньского шаромыжничеством. Она выразила надежду, что «польские СМИ смогут правильно передать значение этого глагола, а также расскажут своему дипломату об этимологии слова». Согласно словарю Ожегова, «шаромыжник» означает человека, который любит поживиться за чужой счет.