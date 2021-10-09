В Совфеде ответили на заявление посла ЕС о риске для репутации России

Зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов в пятницу, 8 октября, в беседе с «Известиями» оценил слова посла ЕС Маркуса Эдерера о том, что резкий рост цен на газ в Европе может негативно отразиться на репутации России как надежного поставщика энергоносителей.

«Господин Эдерер просто не очень хорошо разбирается в газовой проблематике, поэтому и делает такие заявления. Или он просто зачитывает говорилочку, которую ему направили из Брюсселя люди, которые либо не понимают ничего в этой сфере, либо просто отрабатывают антироссийскую линию», — отметил он.

Как подчеркнул сенатор, ситуация на газовом рынке Европы на 100% рукотворна, причем сотворена руками самих европейцев, в первую очередь евробюрократов. Они последовательно отказывались от долгосрочных контрактов в пользу краткосрочных или спотов, добавил политик.

«Спот — это абсолютно непредсказуемый, стихийный рынок, спотовые цены могут взлетать до небес под влиянием целого ряда факторов. Долгосрочные же контракты всегда стабильны — это то, что всегда предлагал «Газпром», что РФ предлагала газовому рынку Европы. Но под влиянием чисто политических соображений, русофобских настроений был сделан выбор в пользу квазиэнергообеспеченности Европы, <…> она привела к тому, что цены взлетели», — пояснил Долгов.

Кроме того, сенатор указал на то, что некоторые европейские страны отрабатывают проукраинскую-антироссийскую линию, продолжая твердить о необходимости прокачки газа исключительно через Украину. При этом, по словам политика, газотранспортная система этой страны «абсолютно дряхлая», поскольку ею никто не занимался, а дополнительная прокачка через нее может быть чревата серьезными авариями.

Помимо этого, Долгов напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, согласно которым страна готова стабилизировать цены на энергоносители, а также призвал подумать о возможном увеличении предложения на рынке.

«После заявления Путина цены немного снизились, но эту ситуацию не изменить в одночасье, эта ситуация последовательно создавалась Европой, по крайней мере частью политических сил. Мне кажется, это урок для тех, кто пытается проблему энергообеспеченности Европы политизировать и придать ей такой антироссийский окрас. Это очень серьезный звонок для этих людей, что они действовали и пытаются действовать в ущерб интересам десятков миллионов граждан Европы», — заключил сенатор.

Ранее в этот день посол Евросоюза указал на риски для репутации России как надежного поставщика энергоносителей из-за ситуации с ценами на газ. Также, по словам Эдерера, многие в Европе воспринимают бездействие Москвы как способ давления, чтобы ускорить начало работы «Северного потока – 2».

Высокая волатильность цен на газ в Европе связана в том числе с низкой заполненностью газохранилищ перед зимой. 6 октября стоимость газ в Европе на открытии торгов достигла исторического максимума, составив $1900 за 1 тыс. куб. м, но позже спустилась на $600 за 1 тыс. куб. м.

Незадолго до этого президент России в ходе совещания по вопросам развития энергетики сообщил, что страна готова стабилизировать цены на энергоносители. По его словам, предложение по газу на бирже в Санкт-Петербурге можно увеличить, но не на спотовых торгах в Европе.

На торгах 8 октября котировки фьючерса на голубое топливо вновь выросли — до $1224 за тыс. куб. м.

Представитель Еврокомиссии Дана Спинант сообщала, что ЕК 13 октября представит пакет мер по реагированию на рост цен на энергоносители в Евросоюзе.