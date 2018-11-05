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В Совфеде ответили на заявление депутата Рады об оккупации России

05 ноября 2018, 16:24  •  53 • Украина
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление депутата Верховной рады Игоря Мосийчука, который пригрозил России оккупацией.
 
© sf_press / Flickr
 

Как заявлял парламентарий, Москву в 1612 году освободили не от польских интервентов, а от украинцев. По его словам, войско, которое было изгнано из столицы, на две трети состояло из «украинских казаков». 

«Сомневаюсь в его исторических познаниях. Поверхностно он, может, что-то знает, выстраивает своё видение истории… Но все знают, что в 1612 году значительная часть территории, которая позже стала современной Россией, была оккупирована поляками. На службе у Польши были представители украинского казачества, но я их численность не преувеличивал бы. Все они были поданными польского государства. Получить детальные сведения, какой они были национальности, можно только с помощью серьёзных исторических исследованиях. Даже если они будут проведены, всё это очень огорчит Мосийчука», — отметил Цеков.

Сенатор добавил, что высказывание депутата находится «в контексте всех тех заявлений, которые делают представители нынешней политической верхушки Украины».

«Эти заявления воинственные, они направлены против России, против русского языка, культуры, истории», — заключил Цеков.

Ранее Игорь Мосийчук пригрозил России оккупацией и разделением страны.

Эксперт Владимир Шаповалов назвал нелепостью заявление украинского депутата. 

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