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В Совфеде ответили на заявление депутата Рады о взрывах на украинских складах

28 октября 2018, 13:25  •  119 • Украина
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT назвал «экстремистским» призыв депутата Верховной рады и советника главы МВД Украины Татьяны Черновол ответить на якобы «диверсии» на украинских военных складах.
 
РИА Новости
 

«Видимо, её начали забывать, поэтому она решила так о себе напомнить. Конечно, на такие заявления должностных лиц Украины должны реагировать не только мы, но и международное сообщество. Думаю, за подобные призывы на ту же Черновол можно было бы наложить санкции в ЕС, поскольку мало ли что ей ещё взбредёт в голову, в том числе при посещении Европы», — сказал он.

Цеков также напомнил, что чрезвычайные происшествия на военных складах Украины происходили ещё задолго до 2014 года. 

«Мы понимаем, что за этими взрывами стоит желание скрыть те хищения, продажу оружия, которые осуществляются с данных складов. Поэтому искать виновников этих происшествий надо на Украине», — заключил парламентарий.

Ранее на Украине пожаловались на отсутствие «ответа» на взрывы военных складов.

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