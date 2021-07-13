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В Совфеде ответили на требование ЕСПЧ признать в России однополые браки

13 июля 2021, 21:10  •  249 • Политика
Россия не будет выполнять рекомендации Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о признании однополых браков, это противоречит Конституции страны. Об этом заявил во вторник, 13 июля, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Ранее в этот день стало известно, что ЕСПЧ, рассмотрев иски трех российских однополых пар, признал, что отказ в регистрации их браков является нарушением восьмой статьи Европейской конвенции о правах человека, которая предписывает право на уважение к частной и семейной жизни, следует из релиза на сайте суда.
Вместе с этим статья не накладывает на страны обязательство официально признавать однополые союзы. Однако, как указали в ЕСПЧ, она предполагает «нахождение баланса интересов однополых пар и общества в целом». В суде также назвали запрет однополых браков в России несправедливым.
«Национальное законодательство подчинено Европейской конвенции по правам человека. Раз мы ее ратифицировали, она стала частью нашего законодательства. Найдите мне в конвенции упоминание об однополых браках. Там этого нет и в помине, это все интерпретации ЕСПЧ», — сказал Косачев во вторник в эфире радиостанции Sputnik.
Он напомнил о статье Конституции РФ, в которой указанно , что брак — это союз мужчины и женщины, «и никакой Конституционный суд не согласует это решение ЕСПЧ как обязательное для исполнения Россией», подчеркнул он.
Этот вопрос также прокомментировал вице-спикер Госдумы Петр Толстой. В своем Telegram-канале он написал, что решение ЕСПЧ не имеет ничего общего с российским законодательством, а Конституция РФ и ее международные договоры таких обязательств не предусматривают.
«ЕСПЧ постановил, что мы должны обеспечить уважение частной и семейной жизни. Ну так они в России обеспечены в полной мере. Только семья — это союз между мужчиной и женщиной и никак иначе», — написал Толстой.
В октябре прошлого года президент России Владимир Путин заявлял, что в стране с осторожностью, но при этом с пониманием относится ко всему нетрадиционному, в том числе и к бракам.
Тогда глава государства подчеркивал, что он как президент должен заботиться о решении демографических проблем в стране, а в нетрадиционных браках дети не рождаются.
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