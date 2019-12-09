В Совфеде ответили на слова Столтенберга об отношении НАТО к России

Первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс не считает Россию врагом. Он отметил, что для выстраивания нормальных отношений с НАТО нужно восстановить уровень взаимодействия, который был до 2014 года.

«Как только об этом заявил президент США Дональд Трамп, за ним тут же повторил лидер Польши Анджей Дуда и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Это прекрасно. Мы тоже не считаем НАТО своим врагом, готовы к сотрудничеству», — сказал Джабаров журналистам RT в понедельник, 9 декабря.

Сенатор отметил, что России и НАТО необходимо обмениваться информацией и выстраивать диалог.

«Ну а дальше будем двигаться вперед», — заключил он.

Ранее 9 декабря сообщалось, что Столтенберг отказался назвать Россию врагом НАТО. Он отметил, что «не делит мир на противников и друзей».

4 декабря президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Лондоне также заявил, что Россия не является врагом Североатлантического альянса.

При этом 30 ноября Столтенберг сообщил, что считает Россию главной угрозой для альянса. По его словам, Россия становится всё более напористой, разрабатывает ядерное вооружение и якобы нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Однако 29 ноября Столтенберг говорил, что об угрозе со стороны России речь не идет По его мнению, Москва является «стратегическим вызовом» альянсу.

Президент РФ Владимир Путин называл стереотипы мышления НАТО устаревшими, отмечая, что альянс создавался для противодействия СССР. Несмотря на распад Советского Союза, организация продолжает существовать и развиваться. Москва в свою очередь неоднократно выражала готовность к сотрудничеству в вопросах противодействия реальным угрозам, таким как международный терроризм, локальные вооруженные конфликты и опасность неконтролируемого распространения оружия массового поражения.