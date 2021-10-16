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В Совфеде ответили на протест Киева из-за переписи населения в Крыму

16 октября 2021, 03:15  •  73 • Политика
Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в пятницу, 15 октября, в беседе с «Известиями» назвал глупым протест Украины из-за проведения переписи населения в Крыму.
«Россия вообще не должна реагировать на глупые протесты. Россия проводит перепись населения в своих регионах, к которым также относятся и Крым, и Севастополь. Какое отношение имеет к этому Украина? Ну они же сами себя веселят, эту тему всё будоражат и будоражат», — сказал он.
Ранее в этот день министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с началом Всероссийской переписи населения, которая проходит в том числе и на территории Крыма. Также в ведомстве заявили, что Киев оставляет за собой право применения ответных мер.
Кроме того, проведение переписи на территории полуострова раскритиковали и в Евросоюзе. Там заявили, что Крым является незаконно аннексированной территорией Украины. Также в Брюсселе осудили старт призывной кампании в Крыму и Севастополе.
Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко указал на то, что заявление ЕС похоже на реакцию из «параллельного мира», такие высказывания не могут изменить факт воссоединения Крыма с Россией.
15 октября руководитель Росстата Павел Малков сообщил о старте Всероссийской переписи населения. Граждане могут самостоятельно заполнить переписной лист на портале госуслуг, в МФЦ и на стационарных участках.
Перепись населения на отдаленных и труднодоступных территориях, с которыми затруднено транспортное сообщение, продлится до 20 декабря. Онлайн-опрос будет доступен до 8 ноября. Первые общие цифры по численности населения станут известны в январе-феврале, а окончательные итоги официально опубликуют в IV квартале 2022 года.
Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.
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