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В Совфеде ответили на призыв Порошенко ввести санкции за газ из России

23 декабря 2019, 11:54  •  195 • Украина
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление лидера партии «Европейская солидарность», экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что его партия потребует срочного созыва Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок газа из России.
 
Reuters
 

«Порошенко — ярый враг самой Украины, я так полагаю. Потому что этот контракт будет выгоден прежде всего Украине… Я думаю, что у него ничего не получится. Уровень поддержки его партии составляет около 10%, а «молодчики» на улицах вряд ли смогут заставить власти Украины отказаться от этого договора», — отметил сенатор.

Ранее Порошенко заявил, что его партия потребует срочного созыва Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок газа из России.

Он также добавил, что «уже известно о пяти компаниях, которые напрямую заключили соглашения с «Газпромом», и это не коммерческие, а исключительно политические соглашения».

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