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В Совфеде ответили на попытки США разместить военную базу в Узбекистане

15 октября 2021, 09:45  •  69 • Политика
Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Сенатор Пушков оценил решение Ташкента
Американцы не теряют надежд получить контроль в странах постсоветского пространства, которые традиционно ходят в зону влияния России. Однако, очередная попытка США разместить свои войска в Узбекистане не увенчалась успехом. В Совете Федерации РФ оценили решение Ташкента.
Сенатор Алексей Пушков считает, что власти Узбекистана отвергли "настойчивые попытки" американцев по размещению военной базы, потому что это предложение не соответствует их интересам. Об этом политик написал в своем телеграмм-канале. 
"Ташкент не считает это отвечающим его интересам", – отметил Пушков. 
Кроме того, парламентарий подчеркнул, что на сегодняшний день все больше государств могут отказаться от предложений американцев.
Примечательно, что США намеривались направить военный контингент в Узбекистан под предлогом антитеррористической борьбы. В американских СМИ появилась информация, что Вашингтон планирует начать переговоры с Ташкентом уже в октябре. В частности, Пентагон рассчитывал получить военную базу на территории азиатской республики.
Меж тем, министерство обороны Узбекистана почти сразу отвергло предложение США о вводе войск. В ведомстве заявили, что вопрос о размещение американского контингента на территории республики не обсуждается.

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