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В Совфеде ответили на планы ЕС попросить Россию увеличить поставки газа

11 октября 2021, 18:50  •  152 • Политика
Озвучивая намерение просить об увеличении поставок газа, Евросоюз (ЕС) признает, что только Россия может помочь странам Европы пережить зиму. Об этом 11 октября заявил член Совета Федерации РФ Владимир Джабаров.
«Россия никогда не пользуется положением крупного газового поставщика. Это просто бизнес, и «Газпром» ведет его честно. Потому заявления, что Россия виновата в росте цен, в том, что замерзает Европа, как минимум не солидны. Высказывание Борреля — это не капитуляция, а нормальное признание того, что Россия — единственная страна, способная помочь ЕС пережить зиму»,— сказал он в беседе с «Лентой.ру».
По словам Джабарова, ответственность за газовый кризис в Европе во многом лежит на Соединенных Штатах, которые убеждали ЕС отказаться от поставок из России в свою пользу.
Парламентарий также заметил, что произошедшее будет хорошим уроком для европейских стран, однако добавил, что «на своих ошибках они редко учатся».
Желание России скорее сертифицировать газопровод «Северный поток – 2» обусловлено не стремлением доминировать на рынке, а попыткой быстрее начать эксплуатировать выгодный для всех проект, заключил Джабаров.
Ранее в этот день верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель сказал, что ЕС может закупить больше российского газа, чем предусмотрено контрактом. Он также заявил, что Россия хочет, чтобы СП-2 заработал, чтобы обратить ситуацию «себе на пользу». По его словам, это часть игры в политическое давление. Однако вместе с тем Боррель признал, что Европа нуждается в российском газе.
Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов, в свою очередь, отметил, что Европа может избежать газового кризиса в будущем, только если перестанет рассматривать Россию как врага. Он также подчеркнул, что Москва не имеет отношения к скачку цен на топливо в Европе.
10 октября президент Сербии Александр Вучич выразил мнение, что причины кризиса в ЕС заключаются в том, что страны Европы не подписывали долгосрочные договоры на поставки газа из России и не пожелали признавать свои ошибки.
6 октября цена на газ в Европе на открытии достигла исторического максимума, составив $1900 за 1 тыс. куб. м, но позже опустилась на $600 за 1 тыс. куб. м.
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