Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
″По лекалам ″оранжевых технологий″″: Эксперт объяснил интерес Трампа к французск...
Гройсман призвал уравнять зарплаты женщин и мужчин на Украине
В МВФ обсудят выделение помощи Украине 18 декабря
Чубайс призвал общество благодарить олигархов
Главная / Украина

В Совфеде ответили на обвинения Киева в организации протестов во Франции

09 декабря 2018, 16:09  •  172 • Украина
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в разговоре с RT оценил заявление Службы безопасности Украины (СБУ) о якобы причастности России к организации протестов во Франции.
 
Reuters
 

По его словам, подобные вещи невозможно объяснить в рамках «разумной логики и здравого смысла». Морозов добавил, что в Киеве ставят «одну и ту же треснутую пластинку» о якобы российском следе, что бы ни происходило.

При этом, по мнению сенатора, в ближайшие три месяца до президентских выборов на Украине, вероятно, ещё не раз попытаются приписать Москве «всяческие чудеса».   

«Если они будут такими безобидными, как это заявление, то можно будет просто посмеяться. Но боюсь, что только такими глупостями не обойдётся. Могут быть и провокации, поскольку правящему режиму нужна радикализация ситуации, мобилизация той части электората, которая живёт антироссийским духом. Его необходимо консолидировать и привести к клеточке, где будет написано «Пётр Порошенко», если выборы вообще состоятся», — сказал он.

По такой логике, отметил Морозов, для Киева «любые действия хороши».

«Всё делается с целью направить эту информацию одному адресату — оболваненному украинскому избирателю и обывателю. Продать эту идею как-то хорошо на Запад, в ту же Францию, вряд ли получится, поскольку, наверное, французские спецслужбы сами кое-что знают про то, что там происходит… И если для нас, в Москве, это выглядит как бред сумасшедшего, то вполне вероятно, что какая-то часть украинского общества воспринимает это как очередной довесок к обвинениям России», — заключил парламентарий.

Ранее в СБУ обвинили Россию в организации протестов во Франции.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

172
Источник
Похожие новости
08 декабря 2018, 14:09
Эксперт прокомментировал фото Порошенко с солдатом с символикой СС
08 декабря 2018, 17:24
В Госдуме оценили призыв Порошенко закрыть порты Европы и США для судов России
08 декабря 2018, 23:54
«Копия Меркель»: сможет ли новый лидер ХДС занять пост канцлера ФРГ

09 декабря 2018, 12:54
Партия «Батькивщина» заявила о кампании по дезинформации в отношении Тимошенко
09 декабря 2018, 12:54
Гройсман призвал уравнять зарплаты женщин и мужчин на Украине
09 декабря 2018, 12:54
Глава Нацбанка Украины заявил о многомиллиардных выплатах по госдолгу
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
03 декабря 2018, 01:09
«Простых людей не обманешь»: Буэнос-Айрес проводил Путина аплодисментами
05 декабря 2018, 01:54
«Совпадение»: В Сети объяснили «случайные» 60 дней ожидания для США и Порошенко
04 декабря 2018, 04:56
Очередное падение рядом с Порошенко
04 декабря 2018, 03:09
Путин «зачистил» СПЧ от завсегдатаев «Эха Москвы»
08 декабря 2018, 06:28
Порошенко и арийцы
05 декабря 2018, 01:54
Госдеп США пригрозил России болью
04 декабря 2018, 16:09
Почему Кремль молча проглотил израильскую атаку на Сирию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.