В Совфеде ответили на «адские» угрозы Украины из-за Крыма

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в эфире НСН в среду, 30 декабря, рассказала, почему слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об «адской» теме для России звучат неуместно в преддверии праздников и в период борьбы с COVID-19.

«В канун Рождества Христова упоминание словосочетания «адская тема» относительно Крыма, являющегося колыбелью православия, следует воспринимать как кощунство. Когда весь мир сплотился вокруг борьбы с коронавирусом, Украина вновь обращается к теме войны», — заявила Ковитиди.

Сенатор также высказала твердую уверенность в том, что следующий 2021 год должен стать годом мира, здоровья и созидания.

«А к безумным заявлениям представителей Украины не стоит относиться серьезно. Помимо Крыма, Украине есть чем заняться. Политики вредят сами себе, а угрозы в адрес России — это просто смешно», — заключила она.

Высказывание украинского премьера также осудил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его словам, такие заявления со стороны украинских политиков являются не более чем самовнушением того, что они на что-то способны, а по факту «они останутся у разбитого корыта», отмечает телеканал «360». Сенатор добавил, что такими заявлениями власти Украины разрушают страну, не понимая, что хорошие и добрые отношения с Россией являются для Украины самым главным.

Прокомментировала заявление главы внешнеполитического ведомства Украины и официальный представитель МИД России Мария Захарова, назвав его «заявлением из преисподней».

Ранее 30 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что тема Крыма должна стать для России «адской».

«И мы ее такой сделаем. Мы уже много для этого сделали», — отметил он.

17 декабря сообщалось, что Дмитрий Кулеба заявил, что ему обидно от нежелания главы МИД России Сергея Лаврова контактировать с ним. Лавров в свою очередь заявил, что всегда открыт к обсуждению двусторонних отношений с Киевом со своим украинским коллегой, но не встречает ответной инициативы.

В состав Российской Федерации Крым вошел в марте 2014 года по итогам референдума. За присоединение к Российской Федерации высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом, однако Киев результаты голосования не признает.