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В Совфеде оценили желание Зеленского встретиться с Байденом раньше Путина

29 мая 2021, 02:55  •  67 • Политика
Желание президента Украины Владимира Зеленского встретиться с американским лидером Джо Байденом до его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным показывает его большую наивность. Такое мнение 28 мая выразил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.
Парламентарий предположил, что во время разговора Зеленский убеждал бы Байдена, что Украина должна быть основной темой его переговоров с Путиным. Однако Цеков считает, все глобальные проблемы, которые будут обсуждать американский и российский лидеры, касаются Киева лишь в незначительной степени.
«Он [Зеленский] будет поднимать тему Крыма, тему Донбасса, будет рассказывать различные небылицы о России. Он будет говорить фактически всё то, что говорит всегда. Но в окружении Байдена много должностных лиц, которые понимают ситуацию в Украине, ситуацию в России. Зеленский наивно считает, что он сможет что-то новое прояснить Байдену», — цитирует Цекова НСН.
Ранее в этот день украинские СМИ сообщили, что Киев и Вашингтон прорабатывают телефонный разговор между Зеленским и Байденом.
25 мая в Кремле объявили, что Путин и Байден договорились встретиться в Женеве 16 июня.
В тот же день вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что оба президента нацелены провести результативные переговоры и восстановить диалоговые форматы между странами.
Байден предложил Путину провести саммит в ходе телефонного разговора 13 апреля. Ряд стран сразу же выразили готовность предоставить свою площадку для переговоров.
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