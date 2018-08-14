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В Совфеде оценили заявления о «катастрофе» на Украине в случае разрыва торговых связей с Россией

14 августа 2018, 19:09  •  23 • Украина
Сенатор от Республики Крым, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в беседе с ФАН прокомментировал слова экс-министра экономики Украины Виктора Суслова о последствиях возможного разрыва торговых связей с Россией.
 
РИА Новости
 

«Киев последовательно, шаг за шагом, разрывает отношения с Москвой. Напомню, Украина ещё в 2015 году прекратила авиасообщение с Россией, министр инфраструктуры Владимир Омелян недавно говорил о прекращении железнодорожного и автобусного сообщения с нашей страной», — сказал Цеков.

По его словам, дискуссия на эту тему достаточно острая, к ней подключились политики с ярко выраженными националистическими взглядами, но даже они выступают против предложения Омеляна.

Как считает сенатор, не приходится говорить о том, что Киев полностью разорвёт торгово-экономические связи с Москвой, но тем не менее украинские власти будут и дальше ухудшать отношения с Россией.

Ранее Суслов заявил, что страна закупает у России ядерное топливо для атомных электростанций, остановка которых может привести к «полной катастрофе».

Также бывший советник президента Украины Леонида Кучмы политолог Олег Соскин в беседе с НСН оценил сообщения СМИ о возможном финансовом хаосе в стране.

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