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В Совфеде оценили заявления Киева о визите Зеленского в Москву

24 апреля 2021, 14:05  •  29 • Политика
Заявление вице-премьера Украины Алексея Резникова о невозможности визита украинского президента Владимира Зеленского для встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Москву является смешным. Об этом заявил в субботу, 24 апреля, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Вообще само заявление смешное. Чем тогда отличается встреча, которую Зеленский хотел провести в Донбассе со «страной-агрессором»? То есть в Донбассе это страна для переговоров, а в Москве это будет «страна-агрессор», — рассказал он в беседе с RT.
Джабаров уточнил, что в данном случае дело заключается в том, что Зеленскому «нечего будет сказать на этой встрече с Путиным». По словам парламентария, причиной тому является то, что украинский лидер «не выполнил ни одно из своих предвыборных обещаний».
Однако Джабаров подчеркнул, что речь на этой встрече могла бы идти только о двусторонних отношениях без упоминания темы Донбасса. По его словам, ситуация в регионе — это «конфликт, который развивается внутри Украины».
«Я думаю, что это отговорки вице-премьера, придуманные, выглядят абсолютно смешно и неубедительно», — заключил он.
Ранее в этот день Резников заявил, что Зеленский не сможет принять приглашение Путина приехать на переговоры в Москву, а само предложение назвал странным. Он подчеркнул, что подобная встреча должна происходить в формате «нормандской четверки» вместе с лидерами Германии и Франции, пишет «Газета.ру».
20 апреля Зеленский предложил встретиться с Путиным «в любой точке» Донбасса. Президент Украины отметил, что разные взгляды Киева и Москвы на прошлое и будущее можно рассматривать не как проблему, а как возможность.
Российский лидер 22 апреля ответил на предложение Зеленского. Он уточнил, что в случае желания со стороны Киева восстановить отношения Москва будет только приветствовать это. Путин также добавил, что для развития российско-украинских отношений РФ примет Зеленского в Москве в любое удобное для него время.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 22 апреля также отметил, что украинскому лидеру необходимо провести переговоры по поводу ситуации в Донбассе с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а уже только потом обсуждать данный вопрос с третьими странами.
Глава ЛНР Леонид Пасечник, в свою очередь, уже заявил о своей готовности встретиться с Зеленским в любой точке на линии соприкосновения в Донбассе.
21 апреля заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил, что Россия предложила Германии и Франции обсудить до 27 апреля вопросы перемирия на востоке Украины и реализации Минских соглашений. Он подчеркнул, что переговоры предложено провести «непосредственно в зоне конфликта с участием представителей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей».
Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в тот же день уточнил, что Украина расценивает предложение Козака «как то, что может размыть саму идею переговоров». Он заявил, что в данном случае необходимо реализовать эту идею в рамках трехсторонней контактной группы.
Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги госпереворота в стране. В сложившейся ситуации украинские власти винят Москву. Россия многократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к переговорам с ДНР и ЛНР, а также к выполнению минских договоренностей и достижению деэскалации.
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