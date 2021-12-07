Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Яков Кедми показал, как русские могут отплатить США "за подлость и мерзость...
В Индии "исчез" коронавирус: Страну с населением 1,4 млрд человек спас...
«Полный абсурд»: почему в Европарламенте выдвинули новое условие для «сворачиван...
США пошли на беспрецедентное разглашение данных разведки о России
Главная / Политика

В Совфеде оценили заявления Байдена по Украине после встречи с Путиным

07 декабря 2021, 22:25  •  367 • Политика
Заявления президента США Джо Байдена по Украине на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным могли быть сделаны лишь для того, чтобы успокоить конгресс. Такое мнение высказал во вторник, 7 декабря, первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «РИА Новости».
«Я не исключаю, что Белый дом схитрил и приукрасил, причесал заявления Байдена, чтобы успокоить конгресс, который настроен очень оппозиционно по отношению к Байдену», — сказал Джабаров.
Он также уточнил, что говорить о возможном осложнении российско-американских отношений из-за подобных заявлений нельзя. Джабаров подчеркнул, что пока рано делать такие выводы.
Переговоры Путина с Байденом прошли ранее в этот день, они продлились два часа. Отмечалось, что переговоры шли «жестко один на один», переводчики находились в другом помещении.
Кроме того, в Белом доме указали, что Байден сообщил Путину об обеспокоенности Вашингтона и европейских союзников из-за якобы наращивания военного присутствия РФ у границ Украины. Там добавили, что главы государств поручили своим командам принять соответствующие меры.
Вместе с тем в последнее время западные СМИ публикуют материалы, в которых идет речь якобы о возможном нападении России на Украину. Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил 7 декабря, что ЕС не приемлет никакой агрессии в отношении Украины и жестко ответит, если Россия попытается осуществить нападение на нее.
Днем ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле видят явно агрессивную риторику Запада по Украине и вбросы СМИ по якобы планируемому вторжению России в эту страну. По его словам, напряженность на Украине можно снять, только получив гарантию того, что Киев отказался от возможного решения проблемы Донбасса силовым методом.
Обвинения в якобы возможном нападении на Киев в Москве неоднократно отвергали.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



367
Источник
Похожие новости
07 декабря 2021, 01:25
Европа уже шатается, немцам не до России: Политолог Рар о проблемах "светофора"
07 декабря 2021, 16:35
План Путина сработал: США угодили в собственную санкционную ловушку
07 декабря 2021, 18:20
Путин двумя словами оценил переговоры с Байденом
07 декабря 2021, 06:40
"Кремлю должно быть ясно": Депутат бундестага рассказал об ультиматуме за закрытыми дверями
07 декабря 2021, 04:55
Западные державы просят Россию вернуться к переговорам с Украиной ради мира в Европе
07 декабря 2021, 16:35
"Сдали Зелю": Associated Press насмешило пользователей фотографией президента Украины
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 декабря 2021, 04:55
В Индии "исчез" коронавирус: Страну с населением 1,4 млрд человек спасло ко...
07 декабря 2021, 01:25
Европа уже шатается, немцам не до России: Политолог Рар о проблемах "светофора&q...
07 декабря 2021, 16:35
План Путина сработал: США угодили в собственную санкционную ловушку
07 декабря 2021, 01:25
В Киеве призывают разорвать дипотношения с Канадой и ввести санкции из-за «перехода н...
07 декабря 2021, 18:20
Путин двумя словами оценил переговоры с Байденом
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 декабря 2021, 08:20
Грозное предупреждение Путина Западу прозвучало на весь мир: "Можем это сделать уже сейчас"
03 декабря 2021, 05:50
Почему Путин выругался после доклада со слезами на глазах
01 декабря 2021, 21:45
Столтенберг испугался ядерного ультиматума Лукашенко? НАТО дало заднюю
05 декабря 2021, 09:10
Блинкен разозлил Лаврова: Встреча в Стокгольме переросла в перепалку
05 декабря 2021, 22:35
Русские не должны быть ущемлены в правах: Путин совершил манёвр в обход ВОЗ
07 декабря 2021, 01:25
Европа уже шатается, немцам не до России: Политолог Рар о проблемах "светофора"
04 декабря 2021, 14:30
Документы вручены. Донбасс стал ещё на шаг ближе к России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.