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В Совфеде оценили заявление Зеленского о России в G8

22 августа 2019, 16:39  •  151 • Украина
Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с телеканалом «360» оценил заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности возвращения России в G8. По словам украинского лидера, «возвращение» Крыма и урегулирование конфликта в Донбассе будут «серьёзным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять своё место в повестке дня высокой дипломатии».
 
Reuters
 

«Не Зеленский принимает решение, не ему давать оценки. Крым был, есть и останется российским, а Европа и «семёрка» пусть принимают решение, нужна или не нужна Россия. Мы туда не рвёмся», — сказал Клинцевич.

Как отметил сенатор, Москва с Крымом давно определилась, и всему миру пора смириться.

Ранее председатель президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко прокомментировал заявление Зеленского.

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