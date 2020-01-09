|
В Совфеде оценили заявление Украины по «Турецкому потоку»
09 января 2020, 13:24 • 268 • Украина
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление о том, что из-за запуска «Турецкого потока» транзит российского газа через Украину в 2020 году сократится на 15 млрд куб. м.
© Xu Suhui/Xinhua globallookpress.com
«Такие подсчёты — результат деятельности Украины и её отношения к России в вопросах транзита газа на протяжении последних 30 лет. Это исключительно их работа. Именно то, что они так бессовестно относились к поставкам газа из России в Европу и вынудило нас находить альтернативные пути как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения цены», — считает Цеков.
Он также подчеркнул, что действия российской стороны в газовых вопросах «совершенно понятны и обоснованны».
«Претензии за потери, которые Украина несёт, она должна переадресовывать себе. Это результат множества ошибок», — сказал сенатор.
Ранее исполнительный директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что из-за запуска «Турецкого потока» транзит российского газа через Украину в 2020 году сократится на 15 млрд куб. м.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
268
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 января 2020, 15:54
|
07 января 2020, 12:54
|
06 января 2020, 20:39
|
03 января 2020, 01:39
|
04 января 2020, 16:24
|
03 января 2020, 08:09
|
04 января 2020, 06:54