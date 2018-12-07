В Совфеде оценили заявление США о реакции на инцидент в Керченском проливе

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление председателя Объединённого комитета начальников штабов США Джозефа Данфорда о возможности военного ответа на инцидент в Керченском проливе.

По словам американского военачальника, подобный вариант американской стороной даже не обсуждался.

«Воинственность в словах американцев и натовцев присутствует. Однако высказывания высказываниями, но они прекрасно понимают, что какие-то конкретные дела с направлением военных кораблей и прочего, а тем более некие манёвры в районе Керченского пролива — это уже обострение ситуации на очень высоком уровне. Такие действия способны привести к серьёзному конфликту. А здравый смысл всё-таки преобладает… Они понимают, что делать этого не надо», — отметил сенатор.

По словам Цекова, вероятно, несмотря на поддержку украинской стороны и звучащие обвинения в адрес российской, на Западе осознают, что инцидент в Керченском проливе — это провокация со стороны Киева.

«Но с учётом того, что Украина фактически играет на их поле, они её не осуждают. Поэтому, мне кажется, есть два сдерживающих фактора: понимание у многих в Европе и в Америке, что Киев действовал провокационно, и то, что это может привести к серьёзному конфликту с Россией, удерживает их от подобных намерений», — заключил парламентарий.

Ранее в США рассказали, что возможность военного ответа на инцидент в Керченском проливе не обсуждалась.