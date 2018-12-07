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В Совфеде оценили заявление США о реакции на инцидент в Керченском проливе
07 декабря 2018, 12:09 • 85 • Украина
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление председателя Объединённого комитета начальников штабов США Джозефа Данфорда о возможности военного ответа на инцидент в Керченском проливе.
РИА Новости
По словам американского военачальника, подобный вариант американской стороной даже не обсуждался.
«Воинственность в словах американцев и натовцев присутствует. Однако высказывания высказываниями, но они прекрасно понимают, что какие-то конкретные дела с направлением военных кораблей и прочего, а тем более некие манёвры в районе Керченского пролива — это уже обострение ситуации на очень высоком уровне. Такие действия способны привести к серьёзному конфликту. А здравый смысл всё-таки преобладает… Они понимают, что делать этого не надо», — отметил сенатор.
По словам Цекова, вероятно, несмотря на поддержку украинской стороны и звучащие обвинения в адрес российской, на Западе осознают, что инцидент в Керченском проливе — это провокация со стороны Киева.
«Но с учётом того, что Украина фактически играет на их поле, они её не осуждают. Поэтому, мне кажется, есть два сдерживающих фактора: понимание у многих в Европе и в Америке, что Киев действовал провокационно, и то, что это может привести к серьёзному конфликту с Россией, удерживает их от подобных намерений», — заключил парламентарий.
Ранее в США рассказали, что возможность военного ответа на инцидент в Керченском проливе не обсуждалась.
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