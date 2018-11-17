В Совфеде оценили заявление США о работе с Украиной по остановке «Северного потока — 2»

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН оценил заявление госсекретаря США Майка Помпео о совместной работе с Украиной по остановке «Северного потока — 2».

Как считает Джабаров, слова Помпео не стоит воспринимать всерьёз, поскольку в них «отсутствует логика».

«А что касается дружбы США с Украиной, то я хочу напомнить, что мы видели американцев в разных ситуациях. Сначала они клянутся в дружбе, а потом вдруг забывают о своих друзьях», — сказал сенатор.

В конце октября заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал ФБА «Экономика сегодня» слова представителя немецкого кабмина Ульрике Деммер о том, что позиция властей Германии относительно «Северного потока — 2» остаётся неизменной.