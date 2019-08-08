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В Совфеде оценили заявление посла Украины в ФРГ о нормандском формате

08 августа 2019, 21:09  •  104 • Украина
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника, который сообщил о готовности ФРГ к участию в переговорах в нормандском формате.
 
РИА Новости
 

«Это правильно, что Германия выразила соболезнования в связи с гибелью четырёх украинских военнослужащих. Правда, при этом они забывали выражать соболезнования, когда погибали мирные жители в Донбассе... Это (организацию международных переговоров. — RT) должны решать не послы, это должно прорабатываться на уровне МИД. Пока я не слышал такой информации от представителей МИД», — заявил сенатор.

Он отметил, что дальнейшее развитие диалога в рамках «нормандской четвёрки» зависит от соблюдения условий Минских соглашений со стороны Украины.

«Перспективы формата зависят от позиции Украины... Если Украина не будет соблюдать Минские соглашения, то никаких перспектив у (нормандского. — RT) формата тоже не будет», — добавил Джабаров.

Ранее Мельник написал в Twitter о том, что Германия подтвердила готовность к активизации переговорного процесса в нормандском формате.

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