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В Совфеде оценили заявление Погранслужбы Украины о повышенном внимании к журналистам

28 января 2019, 16:24  •  24 • Украина
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление главы Госпогранслужбы Украины Петра Цигикала о том, что иностранным журналистам, в частности российским, прибывающим для освещения президентских выборов, будет уделяться повышенное внимание.
 
РИА Новости
 

«Понятно, что на Украине боятся правды. На их государственных каналах идёт сплошное враньё, в отличие от российских передач, куда мы всегда пускаем украинских экспертов и политологов. Во-вторых, там и так действует запрет въезда для мужчин из России до 60 лет. То есть мужчины-журналисты практически лишены возможности туда попасть. В отношении женщин тоже будут создаваться препятствия», — считает Джабаров.

По его словам, ни о каких демократических выборах на Украине не может быть и речи.

Сенатор напомнил, что Киев лишил права голоса граждан, которые работают и временно проживают на территории России.

«Пытаются изолировать свой народ от братского государства. Их режим неустойчив, и они хотят оградиться от всех, кто не разделяет взглядов украинского руководства», — заключил он.

Ранее в Госпогранслужбе Украины заявили о повышенном контроле за прибывающими для освещения президентских выборов иностранными журналистами.

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