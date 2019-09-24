Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"На нашей территории учения хотят провести?": Цекова возмутил " ...
"Это вам не кафе": В ПАСЕ резко ответили на демарш Украины, отказавшей...
Горькая, но эффективная защита от рака груди: доказано пуэрториканками, подтверж...
Грабли старые, президент Украины - новый: Зеленскому не нужен инакомыслящий Донб...
Главная / Украина

В Совфеде оценили заявление об ошибке Зеленского в отношениях с Россией

24 сентября 2019, 11:09  •  111 • Украина
Сенатор от Севастополя, член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева прокомментировала в беседе с RT заявление экс-депутата Верховной рады Анны Герман о том, что украинский президент Владимир Зеленский назначил министром иностранных дел Украины Вадима Пристайко, который, по её мнению, не тот человек, с кем хотела бы разговаривать Россия.
 
РИА Новости
 

Тимофеева отметила, что Герман является одним из крупных функционеров Партии регионов. По словам парламентария, её комментарий нужно рассматривать в ключе понимания тех процессов, которые на протяжении последних 10—15 лет развивались на Украине.

«То, что она говорит, исходит из оценок действий тех или иных людей с историей во времени», — пояснила сенатор.

Она допустила, что наработанный Пристайко «багаж» может давать все основания для  таких комментариев.

Тимофеева также подчеркнула, что для улучшения отношений между Россией и Украиной важно не только желание властей в целом. 

«Иногда один человек, которому полностью даётся вся возможность манёвра, может либо выстроить нормальные отношения, либо их окончательно разрушить. Один человек подчас может принести как и много пользы, так и много вреда», — заключила она. 

Ранее экс-депутат Верховной рады Анна Герман назвала ошибку Зеленского в отношениях с Россией.

Она также выразила мнение, что у команды Зеленского нет чёткой стратегии и сторонники президента не знают, «куда вести страну».

Глава МИД Украины Вадим Пристайко отметил «оттепель» в отношениях между Москвой и Киевом.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



111
Источник
Похожие новости
23 сентября 2019, 22:09
Трамп заявил о получении сыном Байдена денег от Украины и Китая
23 сентября 2019, 15:54
Президент Молдовы отправился в Соединённые Штаты
23 сентября 2019, 15:54
Swissinfo: грузинам отказали в предоставлении убежища в Швейцарии
23 сентября 2019, 15:39
Порошенко заявил об угрозе энергетической независимости Украины
23 сентября 2019, 15:39
На Украине повредили памятники участвовавшим в конфликте в Донбассе
23 сентября 2019, 22:09
Юрист оценил призыв Украины к переговорам с Россией по морской границе
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 сентября 2019, 08:09
"Это вам не кафе": В ПАСЕ резко ответили на демарш Украины, отказавшейся от...
24 сентября 2019, 08:09
Главные козыри С-400 дали о себе знать. Удары по Абкайку и Хурайсу и ряд сюрпризов «Л...
24 сентября 2019, 04:54
Французские СМИ шокировали читателей: слабая экономика России - миф. На деле - это 3-...
24 сентября 2019, 08:09
Маски сброшены. Украина будет обострять ситуацию до предела
24 сентября 2019, 04:54
США хотят запереть Россию в Чёрном море
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 сентября 2019, 07:54
"Не успокаивайте себя иллюзиями": В Раде призвали Украину пойти на жертвы ради решения конфликта в Донбассе
17 сентября 2019, 23:09
Ранены трое военнослужащих: что известно о нападении браконьеров на российских пограничников в Японском море
21 сентября 2019, 18:24
Колоссальные резервы. Россия скинула долговую «удавку»
21 сентября 2019, 18:24
"Спихнем Кремлю - пусть кормит": Гаспарян напомнил о предупреждениях Украине после "предательства" Трампа
23 сентября 2019, 02:54
Единую Россию приказано ликвидировать?
23 сентября 2019, 01:28
Россия стремительно трезвеет. Это не всех устраивает
22 сентября 2019, 17:09
"Мова понад усе": Русскоговорящий сын Порошенко поставил семье ультиматум
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.