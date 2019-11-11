Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Приглашаем участников клуба на встречу в Москве!
Песков прокомментировал данные FT о недвижимости Асада в «Москва-Сити»
Зачем аристократия вырастила поэта Тараса Шевченко
"США мало потеряли от санкций. А Европа много": Меры против России не ...
Главная / Украина

В Совфеде оценили заявление о завершении разведения сил в Петровском

11 ноября 2019, 21:54  •  73 • Украина
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление пресс-центра операции объединённых сил о завершении разведения сил в районе Петровского.
 
РИА Новости
 

«Само по себе заявление хорошее, как и шаги с украинской стороны. Данные действия приветствуются всеми здравомыслящими силами на Украине, в ДНР и ЛНР. Конечно, они поддерживаются со стороны России и подавляющего большинства стран международного сообщества», — считает сенатор.

По его словам, необходим прямой диалог между Киевом и Донецкой и Луганской народными республиками, потому что «без него установить мир будет невозможно».

«Именно в процессе диалога можно выработать какие-то решения. Необходимо принять ряд решений, которые прописаны в Минских соглашениях. Хотелось бы верить, что эти соглашения будут выполняться в полном объёме», — сказал он.

Ранее в пресс-центре операции объединённых сил заявили о завершении разведения сил в районе Петровского.

Разминирование территории запланировано на 12 ноября.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



73
Источник
Похожие новости
11 ноября 2019, 08:54
«Терминологическое недоразумение»: как украинские власти намерены создавать «условия» для работы СМИ
11 ноября 2019, 21:54
Эксперт оценил заявление Ляшко об отказе Киева от закупок электроэнергии у России
11 ноября 2019, 21:54
Помпео заявил о поставках оружия Украине для «борьбы с русскими»
10 ноября 2019, 21:24
В Горловке обстрелом с украинской стороны повреждены шесть домов
11 ноября 2019, 18:39
Депутат Рады назвал позором проявления расизма в матче «Динамо» и «Шахтёра»
11 ноября 2019, 02:24
В Минобороны Украины допустили отмену обязательного призыва в армию
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 ноября 2019, 21:54
Не верьте, вам врут: "Российских солдат закидали камнями и ботинками в Сирии"
10 ноября 2019, 16:54
Без лишнего шума: опубликованы первые фотографии замены "Руслану"
08 ноября 2019, 03:09
"Топали, хлопали и кричали": Делегация Украины устроила истерику на форуме во Франции
05 ноября 2019, 16:24
«Исторический враг немецких и украинских наци»: за что гитлеровцы ненавидели Героя Советского Союза Николая Кузнецова
05 ноября 2019, 13:09
«Подменяют понятия»: на Украине заявили о готовности к приостановке транзита газа из России
06 ноября 2019, 21:54
Без споров и напрямую: В "Газпроме" назвали два условия поставок газа на Украину
05 ноября 2019, 14:54
Оккупанты вернулись: На Украине к памятнику красноармейцам приставили караул в форме гитлеровского СС
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.