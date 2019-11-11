В Совфеде оценили заявление о завершении разведения сил в Петровском

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление пресс-центра операции объединённых сил о завершении разведения сил в районе Петровского.

«Само по себе заявление хорошее, как и шаги с украинской стороны. Данные действия приветствуются всеми здравомыслящими силами на Украине, в ДНР и ЛНР. Конечно, они поддерживаются со стороны России и подавляющего большинства стран международного сообщества», — считает сенатор.

По его словам, необходим прямой диалог между Киевом и Донецкой и Луганской народными республиками, потому что «без него установить мир будет невозможно».

«Именно в процессе диалога можно выработать какие-то решения. Необходимо принять ряд решений, которые прописаны в Минских соглашениях. Хотелось бы верить, что эти соглашения будут выполняться в полном объёме», — сказал он.

Ранее в пресс-центре операции объединённых сил заявили о завершении разведения сил в районе Петровского.

Разминирование территории запланировано на 12 ноября.