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В Совфеде оценили заявление о японском суверенитете над Курильскими островами

18 января 2022, 14:00  •  140 • Политика
Слова главы МИД Японии Ёсимасы Хаяси о суверенитете Токио над южной частью Курильских островов рассчитаны на внутреннюю аудиторию. Об этом во вторник, 18 января, заявил «Известиям» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Частично это рассчитано для внутренней аудитории, потому что они продолжают разыграть карту «северных территорий», чтобы набирать очки у избирателей. Но я не исключаю, что с учетом нынешней напряженной международной обстановки японцы решили подыграть тем же американцам, выставив Россию агрессором», — сказал сенатор.
Политик поинтересовался, о каких переговорах может идти речь, если Япония априори заявляет, что на эти территории распространяется ее суверенитет. Джабаров подчеркнул, что Россия не будет обсуждать вопрос принадлежности Курил, при этом готова говорить о подписании мирного договора.
«Если для Японии главное — получить по итогам мирного договора «северные территории», которые нам принадлежат, то это контрпродуктивно и ни к чему хорошему не приведет», — заключил политик.
О том, что на южную часть Курил распространяется суверенитет Японии, Хаяси заявил ранее в этот день. При этом он подчеркнул, что Токио надеется вместе с Москвой достичь прогресса в решении вопроса хозяйственной деятельности островов.
2 декабря премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что проблему мирного договора с Россией не надо передавать следующим поколениям. Глава японского кабмина выразил сожаление, что вопрос о Южных Курильских островах до сих пор не решен и мирный договор с РФ не подписан. По его словам, эта проблема представляет собой «борьбу со временем».
10 ноября Кисида заявил о твердой политике в отношении России и Китая. При этом он пообещал «укреплять отношения с партнерами, разделяющими точку зрения Японии».
По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор. Основной загвоздкой в достижении договоренностей являются притязания Токио на Южные Курилы. Япония до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя по итогам Второй мировой войны они перешли СССР.
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