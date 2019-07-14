В Совфеде оценили заявление о последствиях блокады Крыма Украиной

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление депутата Верховной рады Евгения Мураева о последствиях киевской блокады Крыма.

«Можно поддерживать его заявление в той части, что блокады ещё больше оттолкнули крымчан от Украины. Хотя на самом деле отношение к ней формировались все годы независимости Украины и нахождения Крыма в её составе. В составе независимой Украины в Крыму всё разрушалось, Украина не относились к нему как к своей территории», — пояснил сенатор.

Цеков подчеркнул, что для крымчан Россия всегда была родиной и что они стремились к единству с Россией.

«Доля правды в его словах есть, но если бы он (Мураев. — RT) добавил ещё о настроениях крымчан, о национальном составе крымчан, о том, как Украина к нам относилась во время нашего нахождения в её составе, я думаю, что это была бы более полная правда», — заключил он.

Ранее депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях киевской блокады Крыма.

Он отметил, что из-за блокад, устроенных киевскими властями, люди в Крыму перестали ассоциировать себя с Украиной.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.