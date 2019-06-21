В Совфеде оценили заявление о подготовке встречи Зеленского и Путина

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление депутата Верховной рады Михаила Поплавского о том, что команда украинского лидера Владимира Зеленского ведёт работу по подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«О подобных вещах должен говорить либо сам президент, либо руководитель его администрации, официально сообщить о том, что готовится встреча. А так получается, что какой-то депутат что-то где-то услышал и сказал. Так что, надо ждать более серьёзных заявлений», — сказал он.

Тем не менее, Цеков отметил, что Украина неизбежно выйдет на диалог и будет стремиться к организации встречи.

«Это необходимо, прежде всего, Киеву. Да, Порошенко был одним, но сейчас другой президент. Мне кажется, время подходит к тому, что будут какие-то реальные предложения по проведению встречи президентов и вообще каким-то контактам между Россией Украиной», — считает сенатор.

Ранее Поплавский заявил, что команда Зеленского ведёт работу по подготовке встречи с Путиным.

Он отметил, что «просто приехать недостаточно, нужны предложения, согласовать дипломатические каналы».