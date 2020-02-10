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В Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» о возможном новом иске

10 февраля 2020, 15:54  •  24 • Украина
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков оценил в беседе с RT заявление исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что в настоящее время компания изучает возможность подачи иска в Стокгольмский арбитраж по вопросу о переуступке «Нафтогазу» в 2009 году «Газпромом» долга «Росукрэнерго» на $1,7 млрд.
 
Reuters
 

Парламентарий назвал такое поведение украинской компании «очень неприличным».

«Есть договорённости о прекращении всех споров, исков с условием, что будет заключён новый контракт на транзит газа через Украину. Контракт заключён. Долг, который, я считаю, совершенно несправедливо был присуждён «Газпрому» Стокгольмским арбитражем, был выплачен тем не менее. Казалось бы, дальше надо работать с чистого листа, но похоже, что и «Нафтогаз», и, я думаю, в целом Украина будет стремиться жить за счёт предъявления каких-то исков России», — отметил Цеков.

По мнению сенатора, Россия должна выработать «очень действенные меры» против подобных попыток Украины. 

Ранее Витренко не исключил подачи нового иска «Нафтогаза» к «Газпрому» по переуступке долговых обязательств «Росукрэнерго».

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