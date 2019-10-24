|
В Совфеде оценили заявление МИД Украины о переговорах по Крыму
24 октября 2019, 22:24 • 86 • Украина
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
РИА Новости
«На Украине думают только о своём рейтинге, о том, как выглядят в глазах граждан. На самом же деле все понимают, что никакого варианта возврата Крыма в состав Украины нет. При этом люди, занимающие определённые должности, повторяют штампы, которые сформировались на протяжении пяти лет и которые, как они считают, нравятся избирателям», — считает сенатор.
По словам Цекова, если бы украинское руководство заботилось о своей стране, оно бы вело адекватные и конструктивные переговоры с Россией.
Ранее пресс-секретарь МИД Украины заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
Она отметила готовность к переговорам в нормандском формате, направленным на восстановление суверенитета страны над «оккупированными Россией частями Донецкой и Луганской областей».
Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
86
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 октября 2019, 18:39
|
22 октября 2019, 05:39
|
24 октября 2019, 03:09
|
18 октября 2019, 23:24
|
23 октября 2019, 10:54
|
19 октября 2019, 09:09
|
18 октября 2019, 00:54