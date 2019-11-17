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В Совфеде оценили заявление Климкина о разведении сил в Донбассе
17 ноября 2019, 11:24 • 200 • Украина
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление экс-министра иностранных дел Украины Климкина о том, что разведение сил в Донбассе является успехом российского президента Владимира Путина.
© Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
«Это успех всех стран нормандского формата, включая Россию. И конечно, в первую очередь это успех ДНР и ЛНР. А наш президент Владимир Путин открыто выступает за выполнение Минских соглашений и решение всех спорных вопросов мирным путём», — сказал сенатор.
Джабаров не исключил, что «в словах Климкина есть подвох».
«Я не обольщаюсь в отношении господина Климкина. Будучи министром иностранных дел Украины, он проводил откровенно русофобскую, антироссийскую политику», — добавил он.
Ранее Климкин заявил, что разведение сил в Донбассе является успехом Путина.
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