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В Совфеде оценили заявление Климкина о разведении сил в Донбассе

17 ноября 2019, 11:24  •  200 • Украина
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление экс-министра иностранных дел Украины Климкина о том, что разведение сил в Донбассе является успехом российского президента Владимира Путина.
 
© Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
 

«Это успех всех стран нормандского формата, включая Россию. И конечно, в первую очередь это успех ДНР и ЛНР. А наш президент Владимир Путин открыто выступает за выполнение Минских соглашений и решение всех спорных вопросов мирным путём», — сказал сенатор.

Джабаров не исключил, что «в словах Климкина есть подвох».

«Я не обольщаюсь в отношении господина Климкина. Будучи министром иностранных дел Украины, он проводил откровенно русофобскую, антироссийскую политику», — добавил он.

Ранее Климкин заявил, что разведение сил в Донбассе является успехом Путина.

 

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