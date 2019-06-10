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В Совфеде оценили заявление Киева о «российском сценарии» в Молдавии

10 июня 2019, 10:24  •  156 • Украина
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал призыв МИД Украины к политическим силам Молдавии предотвратить реализацию «российского сценария федерализации» страны.
 
© РИА Новости
 

«По мнению украинской стороны, все происходящие в мире негативные сценарии имеют российское происхождение. Если же говорить серьёзно, то МИД Украины лучше обратить внимание на то, что творится в их собственном доме. По сути, у них в стране образовалось двоевластие, непонятно, что происходит с указами президента. Так что лучше им разобраться со своим сценарием, прежде чем давать советы молдавским соседям», — сказал Джабаров.

Он также отметил, что Молдавия в сложившейся ситуации должна двигаться исключительно демократическим путём.

«Тем не менее то, что сейчас происходит в стране, вызывает массу вопросов. По сути, там парализована власть, и Конституционный суд принимает выгодные только ему решения, незаконно отстранён президент Додон. Европа должна незамедлительно дать оценку происходящему, но пока обходит стороной этот кризис», — заключил сенатор.

Ранее Украина призвала политические силы Молдавии предотвратить реализацию «российского сценария федерализации» страны.

В украинском МИД также подчеркнули заинтересованность в «стабильной, демократической и европейской» Молдавии и предложили помощь в урегулировании кризиса.

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