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В Совфеде оценили заявление депутата Рады об обмане Украины со стороны ЕС

14 декабря 2018, 16:24  •  139 • Украина
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН оценил заявление депутата Верховной рады Виктора Бондаря о том, что Евросоюз «надурил» Украину в вопросе экономических соглашений.
 
©Artur Widak/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
 

Как отметил Джабаров, президент Украины Пётр Порошенко пытался сломать то, что было достигнуто в предыдущие столетия.

«Если Порошенко уповает на помощь Евросоюза, то глубоко заблуждается», — считает он.

По мнению сенатора, финансовая помощь Международного валютного фонда, на которую уповает Украина, в долгосрочной перспективе не может решить экономические проблемы страны.

Со своей стороны, член Совета Федерации от законодательной власти Республики Крым Сергей Цеков в беседе с Inforeactor заявил, что ЕС много обещал, но, по большому счёту, выполнять ничего не хочет.

«Да, обещали многое, вплоть до открытия европейского рынка. А когда дошло до дела, они сказали, что открывать не собираются. На самом деле Украина за что боролась, на то и напоролась», — отметил Цеков.

Ранее Бондарь сказал, что ЕС «не даёт Украине возможности создать высокотехнологичные отрасли», чтобы Киев мог конкурировать с европейскими странами «в машиностроении, производстве вертолётов, локомотивов и так далее».

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