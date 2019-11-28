В Совфеде оценили законопроект о выходном дне 31 декабря

Совет Федерации может поддержать законопроект о переносе рабочих дней таким образом, чтобы сделать 31 декабря выходным. Об этом в четверг, 28 ноября, рассказал председатель социального комитета верхней палаты парламента Валерий Рязанский.

«Лучше, чтобы этот день можно было провести с семьей, близкими. Думаю, сенаторы могут поддержать эту инициативу», — цитирует сенатора «РИА Новости».

По его словам, можно найти различные варианты решения этого вопроса — например, сделать в конце декабря удлиненную рабочую неделю либо добавить в рабочие один день в январе. Если правительство не одобрит предложение, каждый регион сможет принять свое решение, добавил Рязанский.

27 ноября депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о введении выходного дня 31 декабря, пишет «Москва 24». По мнению авторов инициативы, это позволит россиянам рациональнее использовать выходные. При этом планируется сохранить общее количество нерабочих праздничных дней в том же объеме, как это установлено Трудовым кодексом России, уточняет телеканал «360».

18 ноября губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение о переносе рабочего дня с 31 на 28 декабря, который приходится на последнюю субботу года. По его словам, такое решение было принято «по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику».

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева поддержала идею объявить 31 декабря 2019 года выходным днем.