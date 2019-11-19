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В Совфеде оценили возможные условия продажи сельхозземель на Украине

19 ноября 2019, 15:24  •  170 • Украина
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление о том, что в случае присутствия россиян среди основателей украинских компаний, приобретающих на Украине землю сельскохозяйственного назначения, будет применяться механизм спецконфискации собственности в пользу государства.
 
РИА Новости
 

По словам Цекова, подобные меры являются продолжением «русофобской политики, которую проводят на Украине последние пять лет».

«Данное решение не вписывается ни в какие рамки цивилизованного и демократического государства, которое живёт по европейским стандартам. Всё это очень далеко от того, что декларируют на Украине. Различные ограничения для иностранцев вводятся прежде всего именно для граждан России», — считает сенатор.

Он также отметил, что новый закон ещё не принят в окончательном варианте, «идёт очень жёсткая дискуссия по открытию рынка земли на Украине».

«Пока сложно предположить, как всё сложится. Всегда надо сопоставлять всё с действиями нынешнего киевского руководства. Но подобная русофобская политика разрушительна в первую очередь для самой Украины», — заключил Цеков.

Ранее уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко заявил, что в случае присутствия россиян среди основателей украинских компаний, приобретающих на Украине землю сельскохозяйственного назначения, будет применяться механизм спецконфискации собственности в пользу государства.

По его словам, в законе пропишут, что право на покупку земли будут иметь только украинцы без двойного гражданства, проживающие на территории страны.

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