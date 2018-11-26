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В Совфеде оценили возможные последствия введения военного положения на Украине

26 ноября 2018, 16:09  •  297 • Украина
Сенатор от Крыма, член комитета Совфеда по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в беседе с RT рассказала, к чему может привести введение военного положения на Украине.
 
РИА Новости
 

«Настоящая мера вызвана исключительно желанием Порошенко удержаться у власти. Необходимо осознавать, что введение военного положения означает достаточно серьёзное ограничение прав и свобод жителей Украины. В случае его объявления украинцы не смогут проводить мирные собрания, митинги и иные массовые мероприятия. Более того, будут достаточно серьёзные ограничения для СМИ. Естественно, что определённые риски могут возникать и для иностранных граждан, которые во время военного положения могут быть принудительно задержаны без объяснений», — сказала она.

По мнению Ковитиди, инцидент с пересечением российской государственной границы украинскими кораблями представляет собой «хорошо подготовленное преступление». А российская сторона, добавила она, занималась «исключительно пресечением противоправных действий».

Сенатор также напомнила, что СБ ООН по инициативе России 26 ноября рассмотрит сложившуюся ситуацию.

«Мы надеемся, что не в одностороннем порядке будет проходить рассмотрение этого инцидента, поскольку так или иначе не только европейское, но и всё мировое сообщество должно осознавать реальную угрозу, которая возникла. Мы знаем, что величина Керченского пролива недостаточно большая — угроза была для судоходства в данной акватории. Более того, подобная провокация представляет собой угрозу для поддержания международного мира и безопасности», — заключила Ковитиди.

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко и СНБО Украины поддержали решение ввести военное положение в стране на 60 дней. 

Парламент рассмотрит этот вопрос 26 ноября. 

25 ноября в ФСБ России заявили, что три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу. Они были задержаны.

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