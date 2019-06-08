В Совфеде оценили возможность вступления Украины в ЕС к 2025—2027 годам

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал в беседе с RT заявление спикера Верховной рады Андрея Парубия о «высоких шансах» вступления Украины в Евросоюз в 2025—2027 годах.

«Если брать тенденции, которые мы сегодня видим в развитии Украины, в экономике, в политике, в нарастании межрегиональных разногласий, политических внутренних разногласий, раскол элит, я очень плохо представляю себе ту страну, которая будет к 2025 году проситься в Евросоюз», — отметил сенатор.

При этом, по словам Морозова, надежда Украины вступить в ЕС при помощи подписанной резолюции «выглядит смешно».

«Ни Польша, ни Литва не являются странами, которые доминируют и определяют лицо Евросоюза и уж тем более влияют на решения, которые принимает Евросоюз... При том, как сегодня развивается Украина, количество желающих взять её в Евросоюз будет уменьшаться», — заявил Морозов.

Ранее спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что Украина имеет большой шанс вступить в Евросоюз в 2025—2027 годах. Он отметил, что членству страны в ЕС поможет подписанная с Польшей и Литвой резолюция.