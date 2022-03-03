В Совфеде оценили возможность разрыва дипотношений с Великобританией

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в среду, 2 марта, в беседе с «Известиями» оценил вероятность полного разрыва дипломатических отношений между Россией и Великобританией.

«К тому всё и идет», — отметил он.

О том, что есть вероятность полного разрыва дипломатических отношений между странами, ранее в этот день заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин. Также дипломат добавил, что посольство в настоящее время изучает пути финансирования, учитывая меры Запада, принятые против ВТБ и Сбербанка.

Накануне Великобритания приняла закон, предусматривающий полный запрет для судов, имеющих любое отношение к России, заходить в британские порты. Во все британские порты были направлены предписания не предоставлять доступ судам под российским флагом.

1 марта власти Великобритании ввели санкции против корреспондентских счетов Сбербанка, а также запретили клиринговые операции в фунтах. В Сбербанке, в свою очередь, заявили, что введенные Британией санкции не повлияют на российских клиентов.

На фоне санкций Запада российский Центробанк анонсировал дополнительные меры поддержки кредитных организаций. В понедельник регулятор повысил ключевую ставку до 20%, отметив, что это решение позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность, защитить сбережения граждан от обесценения, а также компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Президент РФ Владимир Путин поручил после увеличения ключевой ставки обеспечить сохранение всех ипотечных кредитных ставок, указанных в кредитных договорах.

Кроме того, он подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций». Согласно документу, перечисление средств в иностранной валюте по договорам займа резидентам запрещено.

Санкции стран Запада последовали в ответ на проводимую РФ операцию по защите Донбасса, о начале которой Путин заявил 24 февраля. После этого украинский лидер Владимир Зеленский обвинил РФ в ударе по военной инфраструктуре стран, ввел военное положение на всей территории страны и разорвал дипломатические отношения с Россией.

До этого, 21 февраля, Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. На следующий день документы были ратифицированы.

Соответствующие решения глава государства принял на фоне начавшегося 17 февраля обострения обстановки в Донбассе. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию, эвакуацию мирных жителей на территорию России, а также попросили о признании своей независимости.

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