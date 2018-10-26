|
В Совфеде оценили возможность правовых последствий резолюции по Азовскому морю для России
26 октября 2018, 22:24 • 97 • Украина
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с НСН оценил возможность правовых последствий резолюции Европарламента по Азовскому морю для России.
© sf_press / Flickr
«Никаких правовых последствий для России она иметь не будет. Азовское море — это акватория, в которой действуют нормы международного права, которые Россия не нарушает. В этом смысле нет оснований для каких-либо инспекций», — заявил он.
По его словам, досмотры судов проводятся в полном соответствии с международным правом.
Как отметил Морозов, никто, кроме Украины, претензий к России не предъявляет.
«Что касается военных судов ВМФ России, то, с одной стороны, также есть нормы международного права, за которые мы не выходим, и есть двусторонние отношения с Украиной», — пояснил сенатор.
Он напомнил, что эти два государства имеют свои территориальные воды в Азовском море, и других стран там нет.
Ранее председатель комитета по международным делам Совфеда Константин Косачёв в беседе с ФАН оценил решение Европарламента принять резолюцию по Азовскому морю.
Подпишитесь на нас
97
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
26 октября 2018, 03:09
|
25 октября 2018, 17:24
|
25 октября 2018, 17:24
|
19 октября 2018, 23:09
|
26 октября 2018, 03:09
|
26 октября 2018, 03:09
|
22 октября 2018, 01:39