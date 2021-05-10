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В Совфеде оценили возможное размещение военных баз США в Средней Азии

10 мая 2021, 21:40  •  57 • Политика
Размещение военных баз США в Средней Азии создало бы напряженность в регионе и привело бы к дестабилизации ситуации в этих странах. Такое мнение 10 мая высказал первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
«Везде, где появляются США, происходит дестабилизация ситуации», — цитирует его слова «РИА Новости».
Сенатор отметил, что возможное размещение американских военных баз в Средней Азии «отразится крайне негативно на ситуации в регионе».
Джабаров также напомнил о связи стран Средней Азии с Россией и взаимных интересах по линии СНГ и развитии экономических связей в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Он отметил, что каждое государство вправе принимать решения самостоятельно.
Ранее в этот день газета The Wall Street Journal сообщила, что США могут перебросить войска из Афганистана в страны Средней Азии, в частности, в Узбекистан. Вместе с тем собеседники издания указывают на создающее трудности для этого «большое военное присутствие» России в регионе и растущее влияние Китая.
Газета добавляет, что Пентагону требуются базы для военнослужащих, артиллерии, БПЛА и бомбардировщиков для сдерживания боевиков в Афганистане. Издание напоминает, что США располагали двумя базами в регионе — в Узбекистане и Киргизии. Обе использовались для ведения операций в Афганистане.
Однако источник в пресс-службе минобороны Узбекистана рассказал, что оборонная доктрина государства не предусматривает возможности размещения в стране военных баз других государств. Кроме того, политика Узбекистана в области обороны основана на принципе неучастия в зарубежных миротворческих операциях и военных конфликтах.
29 апреля американский президент Джо Байден отдал приказ о полном выводе военнослужащих США к 11 сентября, однако в связи с заявлениями военной части о нехватки времени этот срок был увеличен до 4 июля.
3 мая официальный представитель Минобороны США Джон Кирби заявил, что процесс вывода американских войск с территории Афганистана будет проходить беспрепятственно.
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