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В Совфеде оценили внесение в кабмин Украины предложения по железнодорожному сообщению с Россией
14 декабря 2018, 22:54 • 154 • Украина
Член комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич в беседе с ФАН прокомментировал информацию о том, что Министерство инфраструктуры Украины внесло в правительство страны предложение о прекращении железнодорожного сообщения с Россией.
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«Сегодня в России работает не менее пяти миллионов граждан Украины, каждый из которых кормит ещё несколько своих родственников, оставшихся дома, — это удар по всем этим людям», — заявил Клинцевич.
Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил указ президента Украины Петра Порошенко о прекращении действия договора о дружбе с Россией.
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