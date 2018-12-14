В Совфеде оценили внесение в кабмин Украины предложения по железнодорожному сообщению с Россией

Член комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич в беседе с ФАН прокомментировал информацию о том, что Министерство инфраструктуры Украины внесло в правительство страны предложение о прекращении железнодорожного сообщения с Россией.

«Сегодня в России работает не менее пяти миллионов граждан Украины, каждый из которых кормит ещё несколько своих родственников, оставшихся дома, — это удар по всем этим людям», — заявил Клинцевич.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил указ президента Украины Петра Порошенко о прекращении действия договора о дружбе с Россией.