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В Совфеде оценили внесение в кабмин Украины предложения по железнодорожному сообщению с Россией

14 декабря 2018, 22:54  •  154 • Украина
Член комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич в беседе с ФАН прокомментировал информацию о том, что Министерство инфраструктуры Украины внесло в правительство страны предложение о прекращении железнодорожного сообщения с Россией.
 
© council.gov.ru globallookpress.com
 

«Сегодня в России работает не менее пяти миллионов граждан Украины, каждый из которых кормит ещё несколько своих родственников, оставшихся дома, — это удар по всем этим людям», — заявил Клинцевич.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил указ президента Украины Петра Порошенко о прекращении действия договора о дружбе с Россией.

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