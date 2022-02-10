В Совфеде оценили визит Токаева в Россию

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в четверг, 10 февраля, в беседе с «Известиями» положительно отозвался о визите президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию.

«Встреча с друзьями всегда приятна и всегда важна. Тем более что Казахстан <…> является одним из наших ближайших союзников наряду с другими странами-членами ОДКБ. Поэтому мы будет рады приветствовать президента Казахстана в Москве, очень рады, что у него такие теплые, дружеские и деловые отношения с нашим лидером [Владимиром Путиным] сложились. И мы рады, что удалось стабилизировать ситуацию в Казахстане. Это говорит о том, что наше содружество (стран, входящих в ОДКБ. — «Известия») имеет определенный положительный результат, — отметил он.

Также сенатор напомнил, что Россия «всегда рядом» с Казахстаном и всегда готова протянуть руку помощи и дружбы.

О том, что Токаев совершит рабочую поездку в РФ, стало известно 8 февраля. Отмечалось, что 10 февраля в Москве президент Казахстана проведет переговоры с Путиным. В ходе встречи будут рассмотрены «перспективы развития многопланового казахстанско-российского стратегического партнерства».

После этого 11 февраля Токаев в Казани встретится с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и посетит ряд крупных промышленных предприятий республики.

19 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что у президента России теплые отношения с Токаевым, а также с бывшим президентом республики Нурсултаном Назарбаевым. Эти отношения сохраняются, добавил Песков. При этом пресс-секретарь российского лидера отметил, что Токаев как действующий глава Казахстана «является основополагающим моментом» для России.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Радикальные участники беспорядков ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию. Сообщалось, что в ходе беспорядков в Казахстане погибли 19 силовиков.

Президент Токаев заявлял, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов, которые прошли серьезную подготовку за рубежом. В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

За помощью в преодолении террористической угрозы президент республики обратился в ОДКБ, в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения. В Казахстан были направлены коллективные миротворческие силы, которые взяли под охрану ряд стратегических объектов. 12 января миротворческая операция ОДКБ в Казахстане была завершена. По словам лидера республики, пребывание миротворцев ОДКБ позволило стабилизировать обстановку в стране, деятельность миссии прошла очень успешно.