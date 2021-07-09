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В Совфеде оценили текущие отношения между Россией и НАТО

09 июля 2021, 20:00  •  65 • Политика
Отношения между Россией и Североатлантическим альянсом (НАТО) в настоящее время плохие, но еще не на грани. Об этом в пятницу, 9 июля, заявил «Известиям» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Отношения плохие, но не на грани. Я думаю, что в НАТО всё-таки, несмотря на некоторые резкие высказывания, неглупые генералы сидят, они понимают, что прямой военный конфликт с Россией чреват большими бедами для НАТО. Поэтому я думаю, что как только успокоится общая политическая конфронтация, так и военная конфронтация начнет ослабевать», — сказал он.
При этом, по словам сенатора, генералам стран — членов НАТО нужно сохранение напряженных отношений, чтобы больше сил и средств вкладывалось в развитие обороноспособности альянса. Также Джабаров напомнил высказывание президента РФ Владимира Путина о том, что Россия ни на кого не нападает, но «откусить от себя даже частичку» не позволит.
Ранее болгарский бригадный генерал Валентин Цанков проанализировал ситуацию в Черном море и предупредил о риске столкновения между Россией и НАТО. Рассуждая на эту тему, напомнил, что недавнее изгнание британского миноносца Defender сопровождалось применением оружия российским патрульным катером и бомбардировщиками.
Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал на то, что в высказываниях европейских партнеров России, США и НАТО звучат заявления о сдерживании РФ. Ранее в тот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров раскритиковал призывы некоторых политиков не реагировать на действия Североатлантического альянса у берегов Крыма.
7 июля замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Лукин рассказал «Известиям» о том, что для диалога между Россией и НАТО как минимум необходимы спокойная, деловая атмосфера, взаимная сдержанность и взаимопонимание, добавив, что переговоры между РФ и альянсом возможны, но ни к чему не приведут.
28 июня в акватории Черного моря начались ежегодные американо-украинские военно-морские учения Sea Breeze – 2021. Их участники отрабатывают боевые действия на море, на суше и в воздухе, в том числе высадку десанта, противолодочную и противовоздушную борьбу. Учения должны были продлиться до 10 июля, однако за день до этой даты стало известно, что большая часть кораблей — участников учений останется в Черном море еще «на некоторое время» для участия в маневрах в Болгарии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла эти учения «провокативной игрой мускулами», которая имеет «антироссийский подтекст». По ее мнению, США и их союзники превращают акваторию Черного моря в зону силового противостояния.
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