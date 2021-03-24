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В Совфеде оценили стратегию Украины по «возвращению» Крыма

24 марта 2021, 21:05  •  107 • Политика
Украинские власти понимают, что Крым никогда не вернется в состав страны, но не могут в этом признаться. Такое мнение высказал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя утверждение украинским лидером Владимиром Зеленским стратегии по «возвращению» полуострова.
По его словам, принятие таких документов направлено на «обслуживание наиболее радикальной ультранационалистической части украинского сообщества».
Цеков также считает, что никаких шансов в этом вопросе у киевских властей нет ни при самостоятельной работе, ни при участии международного сообщества.
«Вся их работа по «возвращению» Крыма в состав Украины заключается в написании документов, множестве различных заявлений президента, администрации президента и других политиков», — сказал сенатор в беседе с RT 24 марта.
Ранее в этот же день Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 11 марта 2021 года «О стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной республики Крым и города Севастополя».
Документ определяет комплекс мер, «направленный на восстановление территориальной целостности, государственного суверенитета Украины в международно признанных границах путем деоккупации и реинтеграции Крыма».
СНБО Украины принял стратегию по возвращению Крыма под контроль Киева 15 марта.
В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любые усилия украинских властей по возвращению Крыма в состав Украины нелегитимны и будут восприниматься в качестве агрессии.
Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Украина и ряд других стран Запада не признают результатов голосования. Киев считает полуостров своей территорией.

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