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В Совфеде оценили создание в США аналога российского РД-180

06 июля 2020, 08:00  •  35 • Политика
Ничего катастрофического в российской промышленности не произойдет из-за создания США ракетных двигателей, аналогичных российским РД-180. Такое мнение высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Катастрофически на нашей промышленности это не скажется. Мы же не могли рассчитывать только на эту статью доходов. Это всего лишь мизерная часть. Для нашего бюджета ничего страшного не будет», — приводит его слова «Интерфакс» в воскресенье, 5 июля.
Сенатор отметил, что ничего удивительного в создании американцами подобных двигателей нет, так как они стремились к этому, и это должно было произойти рано или поздно.
Ожидать новых санкций в отношении Москвы со стороны Вашингтона, по мнению Джабарова, не стоит. Он уверен, что создание Штатами аналогов РД-180 и последующее освобождение США от необходимости закупать российские двигатели не окажет существенного влияния на лидерство в космической сфере. Именно в космосе, по его словам, Россия и США могут найти пути сближения.
Накануне американская компания United Launch Alliance заявила о получении от Blue Origin первого ракетного двигателя BE-4, созданного для замены российских РД-180. Силовая установка не является серийной, ее будут использовать для испытаний вместе с носителем.
Российскими двигателями РД-180 оснащают ракеты семейства Atlas. Им на смену создают носитель Vulcan. Предполагается, что ВЕ-4 будет работать на первой ступени.
В феврале сообщалось, что, по мнению консультантов американского конгресса, США не смогут найти альтернативу российскому ракетному двигателю РД-180 как минимум до 2030 года.
В апреле прошлого года глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд заверил, что Вашингтон прекратит закупать российские ракетные двигатели РД-180 после 2022 года.

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