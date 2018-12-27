В Совфеде оценили создание Украиной противодиверсионной группировки

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН оценил создание Украиной противодиверсионной группировки на Азовском направлении.

«Вместо того чтобы восстановить мосты и налаживать сотрудничество, Украина сознательно шаг за шагом рубит все тысячелетние связи, которые были между нашими народами», — пояснил он.

Ранее начальник пресс-центра объединённых сил Виталий Саранцев рассказал, что Украина создала противодиверсионную группировку войск и усилила противовоздушную оборону на Азовском направлении.

Также 26 декабря Джабаров в беседе с НСН прокомментировал слова украинского генпрокурора Юрия Луценко, который сказал, что инцидент в Керченском проливе якобы является «третьей волной оккупации» Украины.