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В Совфеде оценили создание Украиной противодиверсионной группировки
27 декабря 2018, 23:09 • 31 • Украина
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН оценил создание Украиной противодиверсионной группировки на Азовском направлении.
РИА Новости
«Вместо того чтобы восстановить мосты и налаживать сотрудничество, Украина сознательно шаг за шагом рубит все тысячелетние связи, которые были между нашими народами», — пояснил он.
Ранее начальник пресс-центра объединённых сил Виталий Саранцев рассказал, что Украина создала противодиверсионную группировку войск и усилила противовоздушную оборону на Азовском направлении.
Также 26 декабря Джабаров в беседе с НСН прокомментировал слова украинского генпрокурора Юрия Луценко, который сказал, что инцидент в Керченском проливе якобы является «третьей волной оккупации» Украины.
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